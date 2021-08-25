Дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла, які хлопці її цікавлять

Дарина Білодід розповіла ведучої про своє особисте життя.

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід, яку називають найкрасивішою спортсменкою України розповіла, які хлопці можуть її зацікавити. За словами спортсменки, обранець повинен її здивувати.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніної.

"Щоб зацікавити мене хлопець повинен здивувати мене. Він повинен зробити щось особливе. Я не знаю що, він повинен сам імпровізувати, якось зацікавити мене. Якщо він просто підійде і скаже "Давай познайомимося", то навряд чи мене таке здивує", — говорить дівчина.

Читайте також: Категорія Спорт Білодід показала як тренується вдома під час карантину У своєму Instagram спортсменка продемонструвала фізичні вправи і закликала всіх ділитися своїм домашнім тренуванням із хештегом #тренуємосьразом.

Спортсменка також розповіла ведучої про своє особисте життя. Так, за її словами, вона в цілому не влюблива людина і в підлітковому віці спілкувалася з хлопчиками тільки по-дружньому. Білодід також зізналася, що дуже любить шопінг і подорожі.

Нагадаємо, що місяць тому українська дзюдоїстка Білодід завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Токіо. Білодід є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг (2018 і 2019 роки), а також чемпіонкою Європи (2017) і переможницею Європейських ігор в Мінську в 2019 році.