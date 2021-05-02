Украинская дзюдоистка похвасталась фигурой в бикини (фото)

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед, выступающая в весовой категории до 48 кг, находится в превосходной форме. Об этом свидетельствуют снимки спортсменки, которая она публикует на своей страничке в Instagram.

На этот раз 20-летня Белодед похвасталась фигурой в купальнике. Дарья сделала селфи в теплых краях, о чем свидетельствует подпись на фото о температуре воздуха "27 градусов по Цельсию". Соблазнительный снимок украинка опубликовал у себя в сторис в Instagram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Белодед снялась с финала чемпионата Европы-2021 из-за травмы, полученной в полуфинальной дуэли с россиянкой.

"Телеграф" напоминает, что Дарья является двукратной чемпионкой Европы 2017 и 2019 года. Кроме того, она дважды побеждала на чемпионатах мира (2018 и 2019 год).