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Украинская дзюдоистка Белодед с травмой победила россиянку в полуфинале ЧЕ, но "золота" ей не видать (видео)

Украинская дзюдоистка Белодед с травмой победила россиянку в полуфинале ЧЕ, но "золота" ей не видать (видео)
15:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dariabilodid7

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед не сумела защитить статус чемпионки Европы в весовой категории до 48 кг. "Анаконда" из-за травмы снялась с турнира, завоевав "серебро" на соревнованиях в Португалии.

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Украинка здорово провела весь турнир вплоть до полуфинала, где в поединке против россиянки Ирины Долговой она получила травму. По словам тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дуброва, россиянка продолжала делать болевой прием уже после окончания схватки. Специалист отметил, что они со спортсменкой решили не рисковать и не выходить на финал, ведь впереди у Дарьи чемпионат мира и Олимпийские игры. 

"Получилось так, что уже после окончания времени россиянка продолжала делать болевой прием - чуть дернула локоть и предплечье", - поведал suspilne Дуброва.

Видео момента с травмой Белодед доступно в сети:

В итоге чемпионкой Европы стала представительница Косово Дистрия Красники.

Отметим, Белодед является чемпионкой Европы 2017 и 2019 года. Кроме того, на ее счету две победы на чемпионатах мира (2018 и 2019 год).

"Телеграф" напоминает, что в 2020 году Белодед была признана лучшей спортсменкой Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Дзюдо, Дарья Белодед.
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