"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей

Новости спорта:В Киеве состоялась церемония "Герои спортивного года", представляем вам победителей во всех номинациях

В Киевском национальном академическом театре оперетты состоялась торжественная церемония награждения ежегодной всеукраинской премии «Герои спортивного года».

Победители всех 10 номинаций:

По ее итогам «лучшей спортсменкой» Украины стала дзюдоистка Дарья Белодед, которая выиграла в 2019 году чемпионат мира, Европы и Европейские игры.

Другие номинанты: Ярослава Магучих и Ольга Харлан.

Лучшим «спортсменом года» стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который выиграл чемпионат Европы и Европейские игры в 2019-м.

Другие номинанты: Дмитрий Пидручный и Михаил Романчук.

В номинации «лучший тренер» победил тандем Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед – наставники уже двукратной чемпионки мира по дзюдо 19-летней Дарьи Белодед.

Другие номинанты: Юрий Марченко (тренер Ольги Харлан) и Владимир Шацких (тренер Жана Беленюка).

«Сенсацией года» назвали биатлониста Дмитрия Пидручного, которому в минувшем году неожиданно для многих удалось стать первым украинским чемпионом мира в истории.

Другие номинанты: Марина Бех-Романчук и Алексей Середа.

«Лучшая сборная». В этой номинации победу отпраздновала мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря. В 2019-м они стали серебряными призерами чемпионата мира.

Другие номинанты: женская сборная Украины по биатлону и женская сборная Украины по артистическому плаванию.

«Лучшая сборная по игровым видам». Достаточно ожидаемо номинация досталась чемпионам мира по футболу – сборной Украины U-20.

Другие номинанты: мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 и мужская сборная Украины по волейболу.

«Олимпийская надежда Украины». Победительницей стала, бьющая рекорды, высотница Ярослава Магучих. 2019 год принес 18-летней спортсменке серебро чемпионата мира и мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет.

Другие номинанты: Екатерина Бех и София Лискун.

«Восходящая звезда». Победителем стал самый юный участник церемонии – Алексей Середа. В прошлом году в возрасте 13 лет он занял 4-е место на взрослом чемпионате мира, а также стал самым молодым чемпионом Европы в истории.

Другие номинанты: Дарья Снигур и Назар Чепурный.

«Сильные духом» (паралимпийские виды спорта). Номинация досталась Марине Поддубной – двукратной чемпионке мира, двукратной серебряной призерке и бронзовой призерке чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий).

Другие номинанты: Максим Крипак и Дмитрий Украинец.

Неолимпийские виды спорта были представлены номинацией «Вместе с олимпийцами». Победителем стал Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.

Другие номинанты: Виталий Дубина и Анастасия Сапсай.