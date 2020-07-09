Белодед: Мои родители знают, как правильно меня тренировать

Двукратная чемпионка мира по дзюдо киевлянка Дарья Белодед рассказала о тренировках под руководством своих родителей.

В Instagram cпортсменка написала, что ей никогла не хотелось работать с другими тренерами.

"Меня часто спрашивают: каково это – тренироваться у своих родителей, не тяжело ли, не хотелось ли работать с другим тренером? На что я с уверенностью отвечаю: нет. Я не представляю себя в тандеме с другим тренером. Мои родители знают, как правильно меня тренировать, когда нужно дать отдых, а когда можно грузить на максимум. Мы понимаем друг друга с полуслова.

Бывают, конечно, и сложные моменты, так как в любом случае они в первую очередь для меня родители, и слышать критику от них бывает неприятно. Но я понимаю, что их критика дает мне толчок и сильную мотивацию. Мы одна дружная команда, где всегда будут друг друга поддерживать, несмотря ни на что", – написала чемпионка.