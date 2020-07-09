Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

Вечер 8 июля подарил украинским болельщикам настоящий праздник футбола - финал Кубка Украины сезона 2019/20.
Полтавская Ворскла открыла счет уже на 10 минуте матча после хорошо разыгранного углового удара. Киевляне искали пути к воротам Резника весь первый тайм и на 29-й минуте Вербичу удалось продавить защиту полтавчан - 1:1.
Такой счет продержался до последней минуты, хотя шансов вырвать победу было уйма у Динамо. Все решилось аж в серии пенальти.
Команда Михайличенко завоевала очередной Кубок Украины.
Обзор финала Кубка Украины
Динамо — Ворскла 1:1 (по пен. — 8:7)
Голы: Вербич, 29 — Степанюк, 10
Динамо: Бущан — Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко — Сидорчук — Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена — Вербич.
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Шехич, 95), Пуцлин — Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане — Степанюк (Баенко, 114).
Предупреждения: Сирота, Шабанов, Буяльский, Вербич — Скляр, Пердута