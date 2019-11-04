Дарья Белодед: Не хочу встречаться с дзюдоистами

Новости спорта:Дарья Белодед поделилась своими секретами.

Чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Белодед рассказала про трудности в тренировочном процессе. Дарью тренируют родители. И мама, и папа Белодед являются мастерами спорта по дзюдо.

«Мои родители – моя главная сила. Для меня критика от них воспринимается тяжело. Иногда бывают и слезы, и плохое настроение. Но это надо перебороть. Я понимаю, что они желают мне только хорошего», – сказала Белодед.

Дарья Белодед также рассказала, что не хочет встречаться с парнями-дзюдоистами.

«Я не хочу отвлекаться. Когда парень находится рядом с тобой, и вы общаетесь на соревнованиях, это отвлекает», – сказала Белодед.