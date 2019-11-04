Белый Барс ярко поблагодарил болельщиков после победы над Донбассом (Видео)

Вчера, 3 ноября, в Белой Церкви местный Белый Барс достаточно неожиданно обыграл Белый Барс. После игры хоккеисты устроили перформанс вместе с болельщиками.