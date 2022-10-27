Юна українка, батька якої полонили окупанти, виграла турнір у Хорватії

Юна спортсменка виграла 2 нагороди у Загребі

Українці все частіше показують відмінні результати у стрибках у воду. Маріупольчанка Ніка Шурда здобула "золото" на відкритому чемпіонаті Хорватії.

Про це у четвер, 27 жовтня, повідомила Маріупольська міська рада на своєму telegram-каналі. Юна спортсменка виграла одразу дві нагороди на першості.

18-річна маріупольчанка здобула "золото" на чемпіонаті Хорватії зі стрибків у воду на 1-метровому трампліні й стала срібним призером за підсумками синхронних стрибків із 3-метрового трампліна.

Нагадаємо, у липні 2022 року спортсменка стала чемпіонкою Європи зі стрибків у воду серед юніорок.

У серпні 2022 року luckypunchnet повідомляв, що батько Нікі Дмитро, який працював тренером у ДЮСШ міста Маріуполь, кілька місяців перебуває у полоні у російських окупантів. Повідомляється, що на момент початку повномасштабного вторгнення рф він перебував на змаганнях у Луцьку. Потім він повернувся до Маріуполя, де зайнявся волонтерською діяльністю. Пізніше Дмитро потрапив до лікарні Донецька, а потім, як повідомила його дочка, до тамтешнього СІЗО. Зв’язку із ним не було з 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що український важкоатлет Євген Бурбала завоював повний набір медалей на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, українки стали віцечемпіонками Європи з боксу.