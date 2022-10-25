Український важкоатлет здобув повний комплект медалей на чемпіонаті Європи

Українці блискуче виступають на молодіжній першості Європи

Українці чудово виступають не лише у бодібілдингу, а й у важкій атлетиці. У вівторок, 25 жовтня, український спортсмен Євген Бурбала здобув одразу весь комплект нагород на молодіжному чемпіонаті Європи у категорії до 20 років.

Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України на своїй офіційній сторінці у Facebook. За інформацією джерела, Євген на континентальній першості виграв "золото" у поштовху, "срібло" за сумою двоборства та "бронзу" у ривку у ваговій категорії понад 109 кг.

Крім того, у вівторок Олег Ганзенко виграв 3 срібні медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії понад 109 кг серед молоді до 23 років Олег завоював "срібло" у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

Також три "срібла" на ЧЄ в Албанії (U-23) виборола Крістіна Бородіна у ваговій категорії до 87 кг.

Раніше повідомлялося, що український стрілець Сергій Куліш виборов "золото" на чемпіонаті світу. Таким чином, українець завоював путівку на Олімпійські ігри в Парижі, які відбудуться у 2024 році.

Нагадаємо, українець Богдан Колмаков виграв перший чемпіонат світу з паркуру.