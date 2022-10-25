Украинский тяжелоатлет добыл полный комплект медалей на чемпионате Европы

Украинцы блестяще выступают на молодежном первенстве Европы

Украинцы отлично выступают не только в бодибилдинге, но и в тяжелой атлетике. Во вторник, 25 октября, украинский спортсмен Евгений Бурбала завоевал сразу весь комплект наград на молодежном чемпионате Европы в категории до 20 лет.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины на своей официальной странице в Facebook. По информации источника, Евгений на континентальном первенстве выиграл "золото" в толчке, "серебро" по сумме двоеборья и "бронзу" в рывке в весовой категории свыше 109 кг.

Кроме того, во вторник Олег Ганзенко выиграл 3 серебряные медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории более 109 кг среди молодежи до 23 лет Олег завоевал "серебро" в рывке, в толчке и по сумме двоеборья.

Также три "серебра" на ЧЕ в Албании (U-23) завоевала Кристина Бородина в весовой категории до 87 кг.

Ранее сообщалось, что украинский стрелок Сергей Кулиш завоевал "золото" на чемпионате мира. Таким образом, украинец завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Напомним, украинец Богдан Колмаков выиграл первый чемпионат мира по паркуру.