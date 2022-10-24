У российской спортсменки отобрали олимпийское "золото": что она натворила

Наталья Антюх из-за допинга должна отдать медаль лондонской Олимпиады

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой награды Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами. Причина — нарушение антидопинговых правил. Ранее Камила Валиева провалила допинг-тест на Олимпиаде-2022.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года. Олимпийское "золото" она завоевала 8 августа.

В апреле 2021-го Спортивный арбитражный суд признал Антюх виновной в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Спортсменку дисквалифицировали на 4 года и аннулировали ее результаты, показанные с 30 июня 2013-го по 31 декабря 2015-го.

Ранее мы писали, что бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сдала позитивный тест на запрещенные препараты.