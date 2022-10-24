У російської спортсменки відібрали олімпійське "золото": що вона наробила

Наталія Антюх через допінг має віддати медаль лондонської Олімпіади

Російську легкоатлетку Наталю Антюх позбавили золотої нагороди Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні у бігу на 400 метрів із бар’єрами. Причина — порушення антидопінгових правил. Раніше Каміла Валієва провалила допінг-тест на Олімпіаді-2022.

Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці Athletics Integrity Unit (AIU) повідомляє, що рішення прийняте на підставі бази даних Московської антидопінгової лабораторії.

Анульовано результати спортсменки, показані у період з 15 липня 2012-го по 29 червня 2013 року. Олімпійське "золото" вона виборола 8 серпня.

У квітні 2021-го Спортивний арбітражний суд визнав Антюх винною у порушенні антидопінгових правил на підставі розслідування Річарда Макларена. Спортсменку дискваліфікували на 4 роки та анулювали її результати, показані з 30 червня 2013-го по 31 грудня 2015-го.

Раніше ми писали, що колишня перша ракетка світу Симона Халеп склала позитивний тест на заборонені препарати.