Украинский стрелок Кулиш завоевал "золото" на чемпионате мира (видео)

Украина добыла очередную олимпийскую лицензию

Украинские стрелки продолжают брать медали на чемпионате мира. В субботу, 22 октября, Сергей Кулиш стал чемпионом мира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook. Кроме того, 29-летний спортсмен из Черкасс завоевал путевку на Олимпийские игры в Париже.

На чемпионате мира в Каире (Египет) Кулиш добыл победу в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Сергей сумел опередить поляка Томаша Бартника и Йон-Германа Хегга из Норвегии. В этой дисциплине от Украины также выступал Олег Царьков, занявший итоговое 50-е место в квалификации.

Видео финала чемпионата мира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров:

Отметим, Кулиш впервые добыл личную медаль на ЧМ. Ранее он выиграл "серебро" в паре с Дарьей Тиховой. Кроме того, Сергей является серебряным призером ОИ в Рио (2016).

Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры в Париже Украина добыла две лицензии — обе в стрелковых дисциплинах. Павел Коростылев выступит на Играх в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м, а Ирина Маловичко выполнила норматив в стендовой стрельбе.