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Украинцы блестяще стартовали на чемпионате мира по бодибилдингу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
ЧМ-2022 по бодибилдингу Новость обновлена 22 октября 2022, 12:13
ЧМ-2022 по бодибилдингу

Сборная Украины ударно выступает на престижном турнире

После громкого успеха украинок на чемпионате мира по фит-модель-2022 в Литве наши спортсмены собрали 11 медалей в первые соревновательные дни на ЧМ-2022 в Йонджу (Южная Корея).

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook. На счету нашей команды 11 медалей, 8 из которых "золотые".

Чемпионат мира (женщины и юниорки):

  • "Золото": Любовь Попова (смешанные пары); Станислав Тарасов (смешанные пары); Екатерина Спевакова (артистический фитнес, абсолютная категория); Светлана Гордиенко (бодифитнес до 158 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес до 160 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес, абсолютная категория).
  • "Серебро": Мария Маевская (бодифитнес до 158 см).
  • "Бронза": Татьяна Москаленко (велнес до 158 см).

Кубок мира (мужчины):

  • "Золото": Сергей Ройко (физик, более 176 см); Сергей Ройко (физик, абсолютная категория).
  • "Серебро": Федор Хашалов (фитнес).
Любовь Попова и Станислав Тарасов
Любовь Попова и Станислав Тарасов
Екатерина Спевакова
Екатерина Спевакова
Федор Хашалов
Федор Хашалов
Екатерина Ищенко
Екатерина Ищенко
Светлана Гордиенко
Светлана Гордиенко
Мария Маевская
Мария Маевская (по центру)
Татьяна Москаленко
Татьяна Москаленко
Сергей Ройко
Сергей Ройко

Соревнования в Йонджу собрали представителей 48 стран мира и завершатся 23 октября. Украину представляют 19 спортсменов.

Напомним, украинские стрелки отлично выступили на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил награду в Италии.

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#Бодибилдинг