Украинцы блестяще стартовали на чемпионате мира по бодибилдингу (видео)
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Сборная Украины ударно выступает на престижном турнире
После громкого успеха украинок на чемпионате мира по фит-модель-2022 в Литве наши спортсмены собрали 11 медалей в первые соревновательные дни на ЧМ-2022 в Йонджу (Южная Корея).
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook. На счету нашей команды 11 медалей, 8 из которых "золотые".
Чемпионат мира (женщины и юниорки):
- "Золото": Любовь Попова (смешанные пары); Станислав Тарасов (смешанные пары); Екатерина Спевакова (артистический фитнес, абсолютная категория); Светлана Гордиенко (бодифитнес до 158 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес до 160 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес, абсолютная категория).
- "Серебро": Мария Маевская (бодифитнес до 158 см).
- "Бронза": Татьяна Москаленко (велнес до 158 см).
Кубок мира (мужчины):
- "Золото": Сергей Ройко (физик, более 176 см); Сергей Ройко (физик, абсолютная категория).
- "Серебро": Федор Хашалов (фитнес).
Соревнования в Йонджу собрали представителей 48 стран мира и завершатся 23 октября. Украину представляют 19 спортсменов.
Напомним, украинские стрелки отлично выступили на чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил награду в Италии.