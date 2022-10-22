Украинцы блестяще стартовали на чемпионате мира по бодибилдингу (видео)

Сборная Украины ударно выступает на престижном турнире

После громкого успеха украинок на чемпионате мира по фит-модель-2022 в Литве наши спортсмены собрали 11 медалей в первые соревновательные дни на ЧМ-2022 в Йонджу (Южная Корея).

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины в Facebook. На счету нашей команды 11 медалей, 8 из которых "золотые".

Чемпионат мира (женщины и юниорки):

"Золото": Любовь Попова (смешанные пары); Станислав Тарасов (смешанные пары); Екатерина Спевакова (артистический фитнес, абсолютная категория); Светлана Гордиенко (бодифитнес до 158 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес до 160 см); Екатерина Ищенко (бодифитнес, абсолютная категория).

"Серебро": Мария Маевская (бодифитнес до 158 см).

"Бронза": Татьяна Москаленко (велнес до 158 см).

Кубок мира (мужчины):

"Золото": Сергей Ройко (физик, более 176 см); Сергей Ройко (физик, абсолютная категория).

"Серебро": Федор Хашалов (фитнес).

Любовь Попова и Станислав Тарасов

Екатерина Спевакова

Федор Хашалов

Екатерина Ищенко

Светлана Гордиенко

Мария Маевская (по центру)

Татьяна Москаленко

Сергей Ройко

Соревнования в Йонджу собрали представителей 48 стран мира и завершатся 23 октября. Украину представляют 19 спортсменов.

Напомним, украинские стрелки отлично выступили на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко получил награду в Италии.