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Призер Олимпиады-2022 сделал смешное тату - его рисовала жена

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Призер Олимпиады-2022 сделал смешное тату - его рисовала жена Новость обновлена 21 октября 2022, 11:45

Спортсмен сдержал обещание, которое дал своей жене

Швайцарский сноубордист Ян Шеррер завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2022 года в дисциплине хафпайп. Кстати, награды пекинских Игр в фигурном катании до сих пор не вручили.

Перед поездкой на Олимпиаду жена сказала Яну: "Если ты выиграешь медаль в Пекине, то должен будешь сделать татуировку по моему выбору". Спортсмен согласился.

И вот спустя восемь месяцев после Игр Шеррер сделал тату, по эскизу жены.

"Хорош, но не самый лучший", – гласит надпись на смешной картинке.

Напомним, что в интернете высмеяли желание россии поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

А Международный олимпийский комитет уже начал переговоры с потенциальными хозяевами летних Игр 2036 года. Появился неожиданный фаворит.

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#Олимпиада 2022 #Зимняя Олимпиада-2022 #Сноуборд #Сноубордист