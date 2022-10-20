Где пройдет Олимпиада-2036? Среди кандидатов была Одесса

Страну-хозяйку Игр назовут до 2029 года

Международный олимпийский комитет начал переговоры с 10 странами, которые хотят провести летнюю Олимпиаду-2036. Ранее МОК продлил отстранение российских и белоруских спортсменов.

Какие именно страны готовы принять Олимпийские игры МОК почему-то умалчивает, пишет Inside the Games.

Год назад даже были разговоры, чтобы провести Игры в Украине. Принять соревнования могла бы Одесса. Но в условиях войны эту идею придется отложить в долгий ящик.

Ранее о возможных заявках на проведение Игр-2036 сообщали в Южной Корее, Германии, Канаде, Египте, Мексике, Индии, Индонезии, Великобритании, Венгрии, Испании, Катаре и Турции.

Большинство из этих стран никогда не проводили Олимпийские игры. Более того, Олимпиад никогда не было на африканском континенте. А учитывая принцип ротации, шансы Египта значительно увеличиваются. Победителя должны назвать до 2029 года.

Напомним, что Олимпиада-2016 была в Рио-де-Жанейро (Южная Америка), Олимпиада-2020 прошла в Токио (Азия), далее: Париж-2024 (Европа), Лос-Анджелес-2028 (Северная Америка), Брисбен-2032 (Австралия).

Кстати, что в интернете высмеяли желание россии поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

А Украина уже завоевала первую путевку на следующую Олимпиаду.