Первая за 43 года! Иранская спортсменка соревновалась без хиджаба

Эльназ Рекаби на родине грозит тюрьма

Иранка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба на чемпионате Азии по скалолазанию, который прошел в Сеуле. Теперь на родине ей грозит уголовное преследование. Ранее в Иране призвали исключить сборную по футболу с ЧМ-2022 за дискриминацию женщин.

Как отмечает издание Marca, это первое выступление иранской спортсменки с неприкрытой головой за 43 года. Согласно закону Ирана, принятому в 1983 году, за появление на публике без хиджаба положены тюремное заключение и штраф.

Рекаби пошла на такой шаг, чтобы поддержать массовые протесты в Иране, начавшиеся из‑за смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка умерла после того, как полицейские задержали ее за отсутствие хиджаба.

На чемпионате Азии Эльназ Рекаби заняла четвертое место. А в прошлом году она выиграл бронзовую медаль чемпионата мира. Тогда девушка выступала в хиджабе.

Ранее мы писали, что украинец выиграл первый в истории чемпионат мира по паркуру.