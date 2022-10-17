Перша за 43 роки! Іранська спортсменка змагалася без хіджабу

Ельназ Рекабі на батьківщині загрожує в’язниця

Іранка Ельназ Рекабі виступила без хіджабу на чемпіонаті Азії зі скелелазіння, який пройшов у Сеулі. Тепер на батьківщині їй загрожує кримінальне переслідування. Раніше в Ірані закликали виключити збірну з футболу із ЧС-2022 за дискримінацію жінок.

Як зазначає видання Marca, це перший виступ іранської спортсменки з неприкритою головою за 43 роки. Згідно із законом Ірану, прийнятим у 1983 році, за появу на публіці без хіджабу їй загрожує тюремне ув’язнення та штраф.

Рекабі пішла на такий крок, щоб підтримати масові протести в Ірані, які почалися через смерть 22-річної Махси Аміні. Дівчина померла після того, як поліцейські затримали її через відсутність хіджабу.

На чемпіонаті Азії Ельназ Рекабі зайняла четверте місце. А торік вона виграла бронзову медаль чемпіонату світу. Тоді дівчина виступала у хіджабі.

Раніше ми писали, що українець виграв перший в історії чемпіонат світу з паркуру.