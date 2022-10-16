Перший в історії! Українець виграв чемпіонат світу з паркуру (відео)
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Богдан Колмаков завоював золоту медаль у змаганнях на швидкість
У Токіо завершився перший чемпіонат світу з паркуру. Історичне "золото" виборов українець Богдан Колмаков. Раніше Україна виграла медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби.
Колмаков на світовій першості став найкращим у дисципліні "швидкість". У фіналі він обійшов італійця Андреа Консоліні лише на 0,59 секунди.
Результати ЧС-2022:
- Богдан Колмаков (Україна) — 25,25
- Андреа Консоліні (Італія) — 25,84
- Тангуй ван Шинген (Нідерланди) — 26,37
Дивіться фінал чемпіонату світу:
Богдан Колмаков – 24-річний український трейсер, який спеціалізується на швидкісній дисципліні паркуру. Родом із Олександрії Кіровоградської області. Чемпіон Світових ігор-2022, дворазовий переможець етапів Кубку світу. У 2022 році посів друге місце у рейтингу Кубка світу за швидкістю.