Перший в історії! Українець виграв чемпіонат світу з паркуру (відео)

Богдан Колмаков завоював золоту медаль у змаганнях на швидкість

У Токіо завершився перший чемпіонат світу з паркуру. Історичне "золото" виборов українець Богдан Колмаков. Раніше Україна виграла медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби.

Колмаков на світовій першості став найкращим у дисципліні "швидкість". У фіналі він обійшов італійця Андреа Консоліні лише на 0,59 секунди.

Результати ЧС-2022:

Богдан Колмаков (Україна) — 25,25 Андреа Консоліні (Італія) — 25,84 Тангуй ван Шинген (Нідерланди) — 26,37

Дивіться фінал чемпіонату світу:

Богдан Колмаков – 24-річний український трейсер, який спеціалізується на швидкісній дисципліні паркуру. Родом із Олександрії Кіровоградської області. Чемпіон Світових ігор-2022, дворазовий переможець етапів Кубку світу. У 2022 році посів друге місце у рейтингу Кубка світу за швидкістю.