Первый в истории! Украинец выиграл чемпионат мира по паркуру (видео)

Богдан Колмаков завоевал золотую медаль в соревнованиях на скорость

В Токио завершился первый чемпионат мира по паркуру. Историческое "золото" завоевал украинец Богдан Колмаков. Ранее Украина выиграла медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

Колмаков на мировом первенстве стал лучшим в дисциплине "скорость". В финале он обошел итальянца Андреа Консолини всего на 0,59 секунды.

Результаты ЧМ-2022:

Богдан Колмаков (Украина) — 25,25 Андреа Консолини (Италия) — 25,84 Тангуй ван Шинген (Нидерланды) — 26,37

Смотрите финал чемпионата мира:

Богдан Колмаков — 24-летний украинский трейсер, специализирующийся на скоростной дисциплине паркура. Родом из Александрии Кировоградской области. Чемпион Всемирных игр-2022, двухкратный победитель этапов Кубка мира. В 2022 году занял второе место в рейтинге Кубка мира по скорости.