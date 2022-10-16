Первый в истории! Украинец выиграл чемпионат мира по паркуру (видео)
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Богдан Колмаков завоевал золотую медаль в соревнованиях на скорость
В Токио завершился первый чемпионат мира по паркуру. Историческое "золото" завоевал украинец Богдан Колмаков. Ранее Украина выиграла медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе.
Колмаков на мировом первенстве стал лучшим в дисциплине "скорость". В финале он обошел итальянца Андреа Консолини всего на 0,59 секунды.
Результаты ЧМ-2022:
- Богдан Колмаков (Украина) — 25,25
- Андреа Консолини (Италия) — 25,84
- Тангуй ван Шинген (Нидерланды) — 26,37
Смотрите финал чемпионата мира:
Богдан Колмаков — 24-летний украинский трейсер, специализирующийся на скоростной дисциплине паркура. Родом из Александрии Кировоградской области. Чемпион Всемирных игр-2022, двухкратный победитель этапов Кубка мира. В 2022 году занял второе место в рейтинге Кубка мира по скорости.