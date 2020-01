Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)

Пресс-служба ралли-марафона "Дакар"-2020 опубликовала забавный видеоролик с девятого спецучастка гонки.

В видео, снятого с камеры в кабине одного из грузовиков, показывается, как один из участников зачёта мотовездеходов неудачно преодолевает дюну. В итоге его мотовездеход переворачивается через капот и крышу, но приземляется на колёса.

После переворота экипажу хватило всего нескольких секунд, чтобы прийти в себя, включить заднюю передачу и продолжить движение. Столь быстрое возобновление борьбы восхитило гонщика грузовика, который сделал одобрительный жест правой рукой.

That's one way to tackle a dune*

