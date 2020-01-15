Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)

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18:18 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Во время ралли-марафона Дакар-2020 произошел забавный инцидент.

Пресс-служба ралли-марафона "Дакар"-2020 опубликовала забавный видеоролик с девятого спецучастка гонки.

В видео, снятого с камеры в кабине одного из грузовиков, показывается, как один из участников зачёта мотовездеходов неудачно преодолевает дюну. В итоге его мотовездеход переворачивается через капот и крышу, но приземляется на колёса.

После переворота экипажу хватило всего нескольких секунд, чтобы прийти в себя, включить заднюю передачу и продолжить движение. Столь быстрое возобновление борьбы восхитило гонщика грузовика, который сделал одобрительный жест правой рукой.

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"Один из способов преодолеть дюну. Но мы его не рекомендуем, не пробуйте такое у себя дома", — гласит подпись к видео.

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Видео, Автоспорт, Новости автоспорта, Дакар-2020.
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