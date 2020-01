Фернандо Алонсо попал в серьезную аварию на Дакаре (Видео)

Сегодня проходит 10-й этап известного ралли-рейда Дакар, в котором впервые в карьере принимает участие 2-кратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

Однако этап для экипажа испанца сложился неудачно - машина угодила в серьезную аварию. С пилотами все в порядке, они даже сумели продолжить заезд. Правда, до финиша машина добиралась без стекла.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



