Как выбрать лучший кабачок на рынке: о чем молчат опытные кулинары

Правильно выбранный кабачок — залог вкусного блюда

Кабачок – это настоящий король лета. Из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Как правильно выбирать кабачки и что важно при выборе овоща, разберем вместе с "Главредом". Эти советы помогут купить самый вкусный кабачок на рынке.

Как определить спелость кабачка

Сначала стоит обратить внимание на размер кабачка – он должен быть до 15 сантиметров в длину. Крупные плоды обычно перезрелые ‒ у них есть много семян, а полезных свойств в них в два — три раза меньше, чем у незрелых.

Также обратите внимание на кожуру: она должна быть гладкой, чуть блестящей, но не очень глянцевой. Излишняя "глянцевость" – признак пестицидов и нитратов.

В-третьих, обязательно стоит обратить внимание и на плодоножку кабачка. Она должна быть зеленой, свежей и лишь немного влажной. А вот если плодоножка сухая, то это может быть признаком того, что овощ чересчур обработали с пестицидами.

Как выбрать идеальный овощ

Чтобы кабачки дольше хранились в холодильнике, на их кожуре не должно быть никаких повреждений. И помните: никаких гнилостных пятен и мягкости овоща!

Самые вкусные будут "юные" кабачки небольшого размера с тонкой кожицей и нежной мякотью. Именно из таких получатся самые вкусные свежие салаты. У больших кабачков обычно жесткая и волокнистая мякоть.

Чтобы кабачки хранились дольше, мыть их предварительно не нужно — вы можете повредить кожицу. Просто сложите их в бумажный пакет и отправьте в ящик для овощей в холодильнике. Таким образом они могут сохранять свежесть до семи дней.

Выбрали самый свежий и вкусный кабачок? Теперь приготовьте его в необычной панировке и наслаждайтесь!