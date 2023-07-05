Как выбрать лучший кабачок на рынке: о чем молчат опытные кулинары
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Правильно выбранный кабачок — залог вкусного блюда
Кабачок – это настоящий король лета. Из него можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
Как правильно выбирать кабачки и что важно при выборе овоща, разберем вместе с "Главредом". Эти советы помогут купить самый вкусный кабачок на рынке.
Как определить спелость кабачка
Сначала стоит обратить внимание на размер кабачка – он должен быть до 15 сантиметров в длину. Крупные плоды обычно перезрелые ‒ у них есть много семян, а полезных свойств в них в два — три раза меньше, чем у незрелых.
Также обратите внимание на кожуру: она должна быть гладкой, чуть блестящей, но не очень глянцевой. Излишняя "глянцевость" – признак пестицидов и нитратов.
В-третьих, обязательно стоит обратить внимание и на плодоножку кабачка. Она должна быть зеленой, свежей и лишь немного влажной. А вот если плодоножка сухая, то это может быть признаком того, что овощ чересчур обработали с пестицидами.
Как выбрать идеальный овощ
Чтобы кабачки дольше хранились в холодильнике, на их кожуре не должно быть никаких повреждений. И помните: никаких гнилостных пятен и мягкости овоща!
Самые вкусные будут "юные" кабачки небольшого размера с тонкой кожицей и нежной мякотью. Именно из таких получатся самые вкусные свежие салаты. У больших кабачков обычно жесткая и волокнистая мякоть.
Чтобы кабачки хранились дольше, мыть их предварительно не нужно — вы можете повредить кожицу. Просто сложите их в бумажный пакет и отправьте в ящик для овощей в холодильнике. Таким образом они могут сохранять свежесть до семи дней.
Выбрали самый свежий и вкусный кабачок? Теперь приготовьте его в необычной панировке и наслаждайтесь!