Авария Ферстаппена и Хэмилтона в "Сильверстоуне": Макс указал на неспортивное поведение Льюиса (видео)

Гонка Формулы-1 в Сильверстоуне - Гран-при Великобритании-2021 завершилась большим скандалом. Уже на первом круге лидер общего зачета нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" вылетел с трассы и завершил борьбу после столкновения со своим главным конкурентом в сезоне-2021 представителем "Мерседес" британцем Льюисом Хэмилтоном, который в итоге и выиграл заезд. Нидерландский гонщик, в свою очередь, оказался в больнице.

Макс считает, что Хэмилтон наказали недостаточно (штраф на 10 секунд, - прим. ред.), а после победы британец принялся праздновать, что также вызвало недовольство Ферстаппена.

"Рад, что я в порядке. Очень расстроен тем, что меня выбили вот так. Выписанное наказание никак нам не помогло. Справедливость не восторжествовала после опасного манёвра, который допустил Льюис на трассе. Я был в больнице и видел празднования - это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше", - написал Макс на своей страничке в twitter.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm

Видео инцидента с Хэмилтоном и Ферстаппеном доступно в сети:

#F1

Max Verstappen: "Very disappointed with being taken out like this."

Lewis Hamilton: "I will not be bullied into being less aggressive."

Red Bull team principal Horner: "It was dangerous, it looked desperate, he's put a competitor in hospital." pic.twitter.com/3slxeheKNG

— The Field (@thefield_in) July 19, 2021