Формула-1 не досчитается одного Гран-при из-за коронавируса

Гран-при Австралии-2021 отменен. Об этом сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

По информации источника, этап Формулы-1, запланированный на 19-21 ноября в Мельбурне, не состоится. Причина - антикоронавирусные ограничения в стране, которые не позволят участникам добраться до места проведения этапа. Сообщается, что организаторы уже прорабатывают различные варианты замены австралийского Гран-при в календаре F1.

"У нас есть несколько вариантов заполнить оставшееся вакантное место. Все они будут проработаны в ближайшие недели. Но нам всем грустно, что фанаты в Австралии не увидят гонку в этом году", - гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в twitter.

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar

We have a number of options to fill the place left vacant - which will be worked through in the coming weeks - but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW

— Formula 1 (@F1) July 6, 2021