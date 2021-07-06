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Формула-1 не досчитается одного Гран-при из-за коронавируса

Формула-1 не досчитается одного Гран-при из-за коронавируса
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

Гран-при Австралии-2021 отменен. Об этом сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

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По информации источника, этап Формулы-1, запланированный на 19-21 ноября в Мельбурне, не состоится. Причина - антикоронавирусные ограничения в стране, которые не позволят участникам добраться до места проведения этапа. Сообщается, что организаторы уже прорабатывают различные варианты замены австралийского Гран-при в календаре F1.

"У нас есть несколько вариантов заполнить оставшееся вакантное место. Все они будут проработаны в ближайшие недели. Но нам всем грустно, что фанаты в Австралии не увидят гонку в этом году", - гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в twitter. 

Кроме того, в этом году в Австралии не состоится и Гран-при MotoGP, которое было перенесено в Португалию. Примечательно, что в 2020 году гонка в Австралии должна была открывать сезон, но также не состоялась по той же причине.

Ранее "Телеграф" сообщал об аварии чемпионов Формулы-1 на Гран-при Австрии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран При Австралии, COVID-19 Коронавирус.
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