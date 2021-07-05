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Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)

Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter F1

На последнем круге Гран-при Австрии-2021, который состоялся в Шпильберге на трассе "Ред Булл Ринг", случился инцидент с участием чемпионов Формулы-1 Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

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Финский пилот Альфа Ромео Райкконен в пятом повороте "закрыл" дверь в борьбе с немцем из "Астон Мартин" Феттелем, что привело к столкновению. Райкконен был признан виновным в инциденте, а к его итоговому времени было добавлено 20 секунд (аналог проезда по пит-лейну). По итогам заезда чемпион F1 2007 года остался на 16-й позиции, а Себастьян, который является четырехкратным чемпионом "Королевских гонок", финишировал сразу же за финном.

Видео инцидента доступно на страничке F1 в Instagram:

 
 
 
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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Победу в гонке завоевал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, следом за ним финишировал финн Валттери Боттас из "Мерседес", а третье место досталось  британцу Ландо Норрису, который представляет "Макларен".

"Телеграф" напоминает, что победителем прошлого этапа, который также состоялся в Австрии, стал Ферстаппен.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Формула-1, Автоспорт, Гран-при Австрии.
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