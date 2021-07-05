Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)

На последнем круге Гран-при Австрии-2021, который состоялся в Шпильберге на трассе "Ред Булл Ринг", случился инцидент с участием чемпионов Формулы-1 Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

Финский пилот Альфа Ромео Райкконен в пятом повороте "закрыл" дверь в борьбе с немцем из "Астон Мартин" Феттелем, что привело к столкновению. Райкконен был признан виновным в инциденте, а к его итоговому времени было добавлено 20 секунд (аналог проезда по пит-лейну). По итогам заезда чемпион F1 2007 года остался на 16-й позиции, а Себастьян, который является четырехкратным чемпионом "Королевских гонок", финишировал сразу же за финном.

Видео инцидента доступно на страничке F1 в Instagram:

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Победу в гонке завоевал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, следом за ним финишировал финн Валттери Боттас из "Мерседес", а третье место досталось британцу Ландо Норрису, который представляет "Макларен".

"Телеграф" напоминает, что победителем прошлого этапа, который также состоялся в Австрии, стал Ферстаппен.