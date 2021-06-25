Формула-1 заменила флаг России на белый прямоугольник (фото)

Пресс-служба Формулы-1 на официальной страничке в twitter опубликовала обновленный календарь гонок на сезон-2021. При этом из календаря пропал флаг России, а вместо него появился белый прямоугольник.

Данное действие "Королевских гонок" объясняется тем, что Россия проиграла дело о допинге Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Из-за этого российские спортсмены не могут использовать свой флаг, а также гимн на крупнейших международных соревнованиях. Данное решение распространяется и на автоспорт. В итоге флаг России в календаре гонок был заменен на нейтральный стяг, хотя сама надпись "Russia" осталась. При этом, согласно решению CAS, надпись считается символикой и также подлежит запрету.

Флаг России был убран из календаря F1 еще в мае, когда была опубликована новая версия расписания после отмены Гран-при Турции. На предыдущих версиях календаря флаг РФ был.

Гран-при России-2021 состоится в сентябре на "Сочи Автодром", а Гран-при Турции вновь вернулось в календарь и пройдет в начале октября.

"Телеграф" напоминает, что на текущий момент лидером общего зачем F1 является нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, который выиграл прошлый этап Формулы-1 во Франции. Следующий этап "Королевских гонок" - Гран-при Штирии пройдет в австрийском Шпильберге на трассе " Ред Булл Ринг" с 25-го по 27 июня.