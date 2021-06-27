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Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии
Обновлено 18:27 Сегодня Телеграф f1news

Сегодня в Австрии произишло знаковое событие для мира спорта - завершился очередно этап Формулы-1. На автодроме "Ред Булл Ринг" состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен - 23-летний потомственный нидерландский гонщик. Вторым стал гонщик «Мерседеса» - британец Льюис Хэмилтон, а также почётное третье место занял финский спортсмен Валттери Боттас.  

Отметим, что для Ферстаппена это победа во втором Гран-при подряд - ранее он одержал триумф во Франции.

Следующий этап Гран-при состоится 4 июня и также пройдёт в Австрии. 

"Телеграф" напоминает, что Формула-1 заменила флаг России на белый прямоугольник.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Гран-при, Валттери Боттас, Ферстаппен.
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