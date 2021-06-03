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Российского гонщика Формулы-1 кошмарит военная кафедра

Российского гонщика Формулы-1 кошмарит военная кафедра
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram nikita_mazepin

Российский автогонщик Никита Мазепин, который выступает за команду Формулы-1 "Хаас", подвергается давлению со стороны военной кафедры. Об этом рассказал его отец, владелец компании "Уралхим", Дмитрий Мазепин во время выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

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"Даже с военной кафедрой есть проблемы. У него 23 гонки в сезоне, а ему говорят: "Тебе нужно на военную кафедру, нужно на сборы". И никто не хочет слушать. Недавно Никите сказали: "Если ты не пробудешь полтора месяца на военных сборах, ты не закончишь военную кафедру", - цитирует Мазепина-старшего "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что команда "Хаас" номинально является американской, однако бренд принадлежит российской компании "Уралкалий". Из-за этого болид, на котором выступает Никита и его партнер по команде Мик Шумахер, выглядит как российский триколор. К слову, Мазепин и Шумахер-младший пока не набирали очков в сезоне 2020/21.

"Ранее "Телеграф" сообщал, кто выиграл последний этап Формулы-1, который проходил в Монако.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Формула-1, Ф1, Никита Мазепин.
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