Пилот Формулы-1 показал средний палец российскому сопернику прямо во время гонки (видео)

В квалификации Гран-при Испании-2021 произошел конфуз.

Во время заезда канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал неприличный жест российскому гонщику "Хаас" Никите Мазепину. Обойдя болид представителя РФ, Стролл демонстративно показал Мазепину средний палец.

Видео выходки канадца доступно в сети:

ленс стролл приветствует никиту мазепина выразительным жестом руки в квалификации гран-при испании, 2021 pic.twitter.com/2UT4RRVGLs — ВЖЖЖ (@VZHISHOW) May 9, 2021

Отметим, в квалификации Мазепин получил штраф за блокировку пилота "Макларен" Ландо Норриса и занял последнее место. В основном заезде, который состоялся 9 мая, Никита также занял последнюю позицию из тех гонщиков, которые доехали до финиша. Стролл, в свою очередь, показал 11-й результат на Гран-при Испании.