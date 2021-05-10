Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Представлена форма для арбитров Евро-2020 (видео)
Представлена форма для арбитров Евро-2020 (видео)
В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)
В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)
Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)
Гол-ракета Пепе - в обзоре матча "Арсенал" - "Вест Бромвич" (видео)
Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)
Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)

Пилот Формулы-1 показал средний палец российскому сопернику прямо во время гонки (видео)

Пилот Формулы-1 показал средний палец российскому сопернику прямо во время гонки (видео)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram matchroomboxing

В квалификации Гран-при Испании-2021 произошел конфуз.

Шесть машин вдребезги: жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)

Во время заезда канадский пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал неприличный жест российскому гонщику "Хаас" Никите Мазепину. Обойдя болид представителя РФ, Стролл демонстративно показал Мазепину средний палец.

Видео выходки канадца доступно в сети:

Отметим, в квалификации Мазепин получил штраф за блокировку пилота "Макларен" Ландо Норриса и занял последнее место. В основном заезде, который состоялся 9 мая, Никита также занял последнюю позицию из тех гонщиков, которые доехали до финиша. Стролл, в свою очередь, показал 11-й результат на Гран-при Испании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 64

Все по теме:

Формула-1, Гран-при Испании, Лэнс Стролл, Никита Мазепин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Германии футболист со второй попытки забил необыкновенный гол (видео)
02 Чемпионат Украины по футболу завершен: кто пробился в еврокубки, а кто вылетел
03 "Я выполнил свою работу хорошо": лучший бомбардир УПЛ обиделся на Шевченко (видео)
04 "Милан" отправил "Ювентус" в зону Лиги Европы (видео)
05 Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь