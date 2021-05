Шесть машин вдребезги: жуткая авария на первом круге в IndyCar (видео)

В минувший уик-энд во время гонки IndyCar Series в Форт-Уэрте (штат Техас, США) на первом же круге случилась массовая авария.

На старте заезда в массовую аварию угодили сражу шесть гонщиков. Виновником происшествия стал пилот Пьетро Фиттипальди. Особенно не повезло Себастьену Бурдэ, инженеры которого до полуночи ремонтировали его болид после серьезного стыка накануне, а в итоге гонщик не проехал ни единого круга в основном заезде. Отметим, ни один из участников аварии чудом серьезно не пострадал.

Видео массовой аварии на гонке в Форт-Уэрте:

The Green flag is out after this incident early in the race involving multiple cars brought out the yellow flag.

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 2, 2021