Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Украинский футболист стал героем матча в экзотическом чемпионате (видео)
Украинский футболист стал героем матча в экзотическом чемпионате (видео)
Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)
Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)
Украинская дзюдоистка Белодед с травмой победила россиянку в полуфинале ЧЕ, но "золота" ей не видать (видео)
Украинская дзюдоистка Белодед с травмой победила россиянку в полуфинале ЧЕ, но "золота" ей не видать (видео)
Невероятная пушка, суперсейв и эпичный фейл: удивительный момент в футболе (видео)
Невероятная пушка, суперсейв и эпичный фейл: удивительный момент в футболе (видео)

Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот: видео жуткой аварии

Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот: видео жуткой аварии
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter motogp

Испанский мотогонщик Хорхе Мартин, выступающий в серии MotoGP за Pramac Racing, угодил в серьезную аварию во время третьей практики Гран-при Португалии.

Мотогонщик упал головой вниз: жуткая авария на скорости 225 км/час (видео)

Пилот в седьмом повороте потерял управление над байком и вылетел за пределы трассы, попутно несколько раз ударившись о гравийное покрытие.

В итоге гонку приостановили, а Мартин был отправлен в больницу, где у него были зафиксированы ушибы головы, травмы рук и лодыжки. "Автоспорт" сообщает, что гонщик точно пропустит ближайшую гонку уик-энда, а его участие в следующем Гран-при, которое состоится на родине Хорхе через две недели, под вопросом.

Видео аварии Хорхе Мартина доступно в сети:

После аварии Мартин обратился к своим фанатам.

"Не лучший мой день, можете мне поверить! Много боли, но я "Мартинатор". Скоро увидимся", - написал Хорхе на своей страничке в twitter, прикрепив фото из больницы.

Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой аварии в Бразилии, где погиб мотогонщик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 59

Все по теме:

MotoGP, Мотоспорт, Хорхе Мартин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бразильский футболист забил феноменальный гол в США (видео)
02 В США футболист забил радиоуправляемый гол (видео)
03 Как по нотам: блестящий командный гол "Эвертона" в матче с "Тоттенхэмом" (видео)
04 Курьезный гол головой - в обзоре матча "Львов" - "Александрия" (видео)
05 Блестящий гол в "девятку" - в обзоре матча "Минай" - "Десна" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь