Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот: видео жуткой аварии

Испанский мотогонщик Хорхе Мартин, выступающий в серии MotoGP за Pramac Racing, угодил в серьезную аварию во время третьей практики Гран-при Португалии.

Пилот в седьмом повороте потерял управление над байком и вылетел за пределы трассы, попутно несколько раз ударившись о гравийное покрытие.

В итоге гонку приостановили, а Мартин был отправлен в больницу, где у него были зафиксированы ушибы головы, травмы рук и лодыжки. "Автоспорт" сообщает, что гонщик точно пропустит ближайшую гонку уик-энда, а его участие в следующем Гран-при, которое состоится на родине Хорхе через две недели, под вопросом.

Видео аварии Хорхе Мартина доступно в сети:

The Jorge Martin crash on an out lap was brutal.. hope he is ok.. #motogp #jorgemartin pic.twitter.com/9YCy9ON1G8

После аварии Мартин обратился к своим фанатам.

"Не лучший мой день, можете мне поверить! Много боли, но я "Мартинатор". Скоро увидимся", - написал Хорхе на своей страничке в twitter, прикрепив фото из больницы.

Not my best day, you can trust me! A lot of pain but I am Martinator. SEE U SOON @motogp pic.twitter.com/rWAIouJ5Tp

— JorgeMartínAlmoguera (@88jorgemartin) April 17, 2021