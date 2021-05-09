Хэмилтон выиграл Гран-при Испании-2021 (видео)

В воскресенье, 9 мая, состоялся очередной этап Формулы-1 сезона 2021 года - Гран-при Испании.

Победу в Барселоне одержал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал нидерландец из "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а тройку лучших замкнул еще один представитель "Мерседес" финн Валттери Боттас.

Как Хэмилтон обогнал Ферстаппена:

Отметим, единственным пилотом, который не финишировал на Гран-при Испании стал японский гонщик "Альфа Таури" Юки Цунода, у которого отказал мотор.

Полные результаты гонки:

Lewis Hamilton takes his 5th consecutive win in Barcelona#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/7zQXxyy20e — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

"Телеграф" напоминает, что на прошлом этапе, который состоялся в Португалии, победу также одержал Хэмилтон. Следующий этап сезона Формулы-1 2021 года состоится через две недели в Монако.