Хэмилтон выиграл Гран-при Испании-2021 (видео)

В воскресенье, 9 мая, состоялся очередной этап Формулы-1 сезона 2021 года - Гран-при Испании.
Победу в Барселоне одержал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал нидерландец из "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а тройку лучших замкнул еще один представитель "Мерседес" финн Валттери Боттас.
Mega effort from Lewis
Mega effort from Mercedes #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/SXMdd1CbE7
— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
Как Хэмилтон обогнал Ферстаппена:
The winning move! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kKTnx5apaf
— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
Отметим, единственным пилотом, который не финишировал на Гран-при Испании стал японский гонщик "Альфа Таури" Юки Цунода, у которого отказал мотор.
Полные результаты гонки:
Lewis Hamilton takes his 5th consecutive win in Barcelona#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/7zQXxyy20e
— Formula 1 (@F1) May 9, 2021
"Телеграф" напоминает, что на прошлом этапе, который состоялся в Португалии, победу также одержал Хэмилтон. Следующий этап сезона Формулы-1 2021 года состоится через две недели в Монако.