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Хэмилтон выиграл Гран-при Испании-2021 (видео)

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании-2021 (видео)
Обновлено 18:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter f1

В воскресенье, 9 мая, состоялся очередной этап Формулы-1 сезона 2021 года - Гран-при Испании.

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Победу в Барселоне одержал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал нидерландец из "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а тройку лучших замкнул еще один представитель "Мерседес" финн Валттери Боттас.

Как Хэмилтон обогнал Ферстаппена: 

Отметим, единственным пилотом, который не финишировал на Гран-при Испании стал японский гонщик "Альфа Таури" Юки Цунода, у которого отказал мотор.

Полные результаты гонки:

"Телеграф" напоминает, что на прошлом этапе, который состоялся в Португалии, победу также одержал Хэмилтон. Следующий этап сезона Формулы-1 2021 года состоится через две недели в Монако.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Формула-1, Автоспорт, Гран-при Испании.
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