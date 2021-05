Хэмилтон с солидным отрывом выиграл Гран-при Португалии-2021 (видео)

В воскресенье, 2 мая, на Международном автодроме "Алгарве" состоялась гонка Формулы-1 Гран-при Португалии-2021.

Победу в заезде одержал британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а "бронза" досталась еще одному представителю "Мерседес" финну Валттери Боттасу.

The moment @LewisHamilton took his second win of 2021! #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/wBl2oQauAb

Как Хэмилтон прошел Боттаса:

Round the outside at Turn 1

The move that put @LewisHamilton well on the way to his second victory in Portugal #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/oV1D6vTY6M

— Formula 1 (@F1) May 2, 2021