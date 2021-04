Ферстаппен выиграл нервную гонку в Имоле (видео)

В воскресенье, 18 апреля, в итальянской Имоле состоялся второй этап Формулы-1 сезона-2021 - Гран-при Эмилии-Романьи.

Победу в заезде одержал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второе место осталось за британцем из "Мерседеса" Льюисом Хэмлтоном, а третий результат показал еще один британец Ландо Норрис из "Макларен".

Class of the field @Max33Verstappen blew away the competition for the 11th win of his career!#ImolaGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Ic7iOc1VBa

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021