Легендарная шевелюра была не всегда: как в молодости выглядел Иво Бобул и чем зарабатывал на жизнь

В 2023 году артист оскандалился в интервью блогерши Эммы Антонюк

Иво Бобул — известный певец, народный артист Украины и даже кандидат в президенты нашей страны. Его имя в 2023 году снова вспыхнуло в украинском информационном пространстве после скандального интервью у Эммы Антонюк. В этот день, 17 июня, артист отмечает день рождения — ему исполняется 72 года.

"Телеграф" расскажет, чем в молодости занимался Иво Бобул и как он выглядел в то время.

Иво Бобул в молодости — каким он был

Иво Бобул родился в селе на Буковине 17 июня 1953 года. Его семья была небогатой, отец работал лесничим, а мама — домохозяйка. Было время, что юному Иво пришлось год жить в интернате.

После школы будущий народный артист поступил в профтехучилище на другом конце страны — в Донецкой области. Уже с юных лет певец искал способы заработать на жизнь. Параллельно с этим он принимал участие в творческой самодеятельности.

Как можно заметить на ранних фото с молодости артиста, он давно начал носить свою легендарную шевелюру. Однако, так было не всегда — в юности пышной копны волос у Бобула еще не было.

Иво Бобул на фото слева

До 1972 года Иво Бобул работал в строительной сфере, а профессионально выступать начал в 1980 году. Он принимал участие в разных музыкальных конкурсах и пел в ансамблях.

В жизни Иво Бобула был период, когда он жил в США, там он пел в ресторанах, чтобы заработать себе на жизнь. А потом вернулся в Украину и с 1991 года начал петь в дуэте с Лилией Сандулеса, которая также была его женой.

К слову, о личной жизни артиста. Иво Бобул четыре раза был женат. У него есть трое детей от разных браков — двое сыновей и дочь. Сейчас он живет с четвертой женой Натальей.

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