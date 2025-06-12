Сильно похудела и сменила прическу: жена Юрия Ткача из "Квартал 95" поразила новой внешностью

Виктория Ткач в последнее время заметно похудела и сменила имидж

Юрий Ткач — известный украинский актер и комик студии "Квартал 95". Артист ведет активную публичную жизнь, принимает участие в разных проектах и съемках. И во всем этом его часто сопровождает любимая жена Виктория. Женщина тоже активно ведет соцсети, где делится подробностями своей жизни. А недавно Виктория поразила поклонников переменами во внешности.

"Телеграф" расскажет, как изменилась Виктория Ткач и как она теперь выглядит в новой внешности.

Жена Юрия Ткача — как она теперь выглядит

Комик Юрий Ткач и его избранница Виктория поженились в 2014 году, в их браке появилась на свет дочь Лиза. Жена успешного ведущего и актера не осталась в тени — она сопровождала мужа на многих мероприятиях и съемках и постепенно собрала и свою аудиторию поклонников.

Сейчас на странице Виктории Ткач в Instagram почти полмиллиона фолловеров. И они заметили, что в последнее время жена комика сильно изменилась. Эти перемены действительно можно заметить даже невооруженным взглядом.

На новых фото и видео видно, что Виктория сильно похудела, и от этого еще и стала выглядеть, как будто моложе. Более того, она даже стала публиковать слегка обнаженные кадры, чего раньше за ней не замечалось.

Кроме новой фигуры, у Виктории Ткач также новая прическа. Короткую стрижку со светлым оттенком волос она сменила на более длинные пряди темного оттенка. И надо сказать, что такой образ ей очень идет.

Пользователи в комментариях, конечно же отметили похудение Виктории и начали спрашивать, в чем же секрет. На это жена актера честно заявила — просто закрыла рот и перестала есть вредную пищу.

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