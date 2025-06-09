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Она — самая красивая женщина Украины. Что известно об украинке, которая поедет на "Мисс Вселенная"

Автор
Галина Струс
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София Ткачук представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025" Новость обновлена 09 июня 2025, 17:10
София Ткачук представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2025". Фото Коллаж "Телеграф"

Девушка владеет несколькими языками и строит собственный бизнес

Оргкомитет конкурса "Мисс Вселенная Украина" определил, кто будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2025" в Таиланде 21 ноября. Победительницей стала 25-летняя София Ткачук.

"Телеграф" расскажет, что известно о самой красивой женщине Украины, которая поедет в Таиланд от нашей страны на конкурс "Мисс Вселенная-2025".

София Ткачук — что о ней известно

Украинка София Ткачук родилась в городе Ровно, однако в четырехлетнем возрасте семья выехала за границу, пишет apostrophe.ua. Там девушка и живет все это время. Однако не забывает свои украинские корни.

София Ткачук

Известно, что София получила образование в испанском EAE Business School на специальности "Финансы". Она отлично знает английский и испанский языки.

Сейчас украинке 25 лет, она уже успела поработать в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также была задействована в проектах UNICEF. Сейчас же она строит собственный бизнес и продолжает обучение, углубляя свои знания в макроэкономике и инвестировании.

София Ткачук

"Я верю, что красота — это не только "внешность". Это состояние "здесь и сейчас". Это свет, которым мы освещаем пространство вокруг", — поделилась своим мнением София.

Среди увлечений девушки — спорт, игра в в падл теннис, гольф, пиклбол. Также она любит велопрогулки в горах и лесу.

София Ткачук

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка встретила принца Уильяма и Кейт на отдыхе. Они поразили ее своими словами.

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#Мисс Вселенная #Конкурс красоты #София Ткачук