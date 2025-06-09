Вона - найкрасивіша жінка України. Що відомо про українку, яка поїде на "Міс Всесвіт"
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Дівчина володіє кількома мовами та будує власний бізнес
Оргкомітет конкурсу "Міс Всесвіт Україна" визначив, хто представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2025" у Таїланді 21 листопада. Переможницею стала 25-річна Софія Ткачук.
"Телеграф" розповість, що відомо про найкрасивішу жінку України, яка поїде до Таїланду від нашої країни на конкурс "Міс Всесвіт-2025".
Софія Ткачук — що про неї відомо
Українка Софія Ткачук народилася у місті Рівному, проте у чотирирічному віці родина виїхала за кордон, пише apostrophe.ua. Там дівчина і мешкає весь цей час. Однак не забуває своє українське коріння.
Відомо, що Софія здобула освіту в іспанській EAE Business School на спеціальності "Фінанси". Вона чудово знає англійську та іспанську мови.
Нині українці 25 років, вона вже встигла попрацювати в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, а також була задіяна у проектах UNICEF. Зараз вона будує власний бізнес і продовжує навчання, поглиблюючи свої знання в макроекономіці та інвестуванні.
"Я вірю, що краса — це не тільки "зовнішність". Це стан "тут і зараз". Це світло, яким ми освітлюємо простір навколо", — поділилася своєю думкою Софія.
Серед захоплень дівчини — спорт, гра в падл теніс, гольф, піклбол. Також вона любить велопрогулянки у горах та лісі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українка зустріла принца Вільяма та Кейт на відпочинку. Вони вразили її своїми словами.