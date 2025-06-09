Вона - найкрасивіша жінка України. Що відомо про українку, яка поїде на "Міс Всесвіт"

Дівчина володіє кількома мовами та будує власний бізнес

Оргкомітет конкурсу "Міс Всесвіт Україна" визначив, хто представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2025" у Таїланді 21 листопада. Переможницею стала 25-річна Софія Ткачук.

"Телеграф" розповість, що відомо про найкрасивішу жінку України, яка поїде до Таїланду від нашої країни на конкурс "Міс Всесвіт-2025".

Софія Ткачук — що про неї відомо

Українка Софія Ткачук народилася у місті Рівному, проте у чотирирічному віці родина виїхала за кордон, пише apostrophe.ua. Там дівчина і мешкає весь цей час. Однак не забуває своє українське коріння.

Відомо, що Софія здобула освіту в іспанській EAE Business School на спеціальності "Фінанси". Вона чудово знає англійську та іспанську мови.

Нині українці 25 років, вона вже встигла попрацювати в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, а також була задіяна у проектах UNICEF. Зараз вона будує власний бізнес і продовжує навчання, поглиблюючи свої знання в макроекономіці та інвестуванні.

"Я вірю, що краса — це не тільки "зовнішність". Це стан "тут і зараз". Це світло, яким ми освітлюємо простір навколо", — поділилася своєю думкою Софія.

Серед захоплень дівчини — спорт, гра в падл теніс, гольф, піклбол. Також вона любить велопрогулянки у горах та лісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка зустріла принца Вільяма та Кейт на відпочинку. Вони вразили її своїми словами.