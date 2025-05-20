За серце Цимбалюка на "Холостяку" боротиметься модель, яка поскандалила з п'яною білорускою на конкурсі "Міс Європа" (відео)

Дівчину минулого року принижувала білоруска на конкурсі "Міс Європа"

Вже незабаром розпочнуться знімання одного з найрейтинговіших шоу країни "Холостяк", де головним героєм нового сезону стане Тарас Цимбалюк. Заявку для участі у проєкті подала Мілена Мельничук — представниця України на конкурсі "Міс Європа 2024", на яку накинулася білоруска в автобусі, дорогою додому.

Про це модель повідомила на своїй сторінці в Інстаграм. Дівчина зняла жартівливе відео, у якому вона з картонним "Тарасом Цимбалюком" нібито вже пара і вони нібито займаються буденними справами.

Сам актор помітив відео і навіть прокоментував його — він залишив кілька емодзі, які сміються. Мілена ж у відповідь на це зазначила, що у них з Тарасом однакові татуювання, тому, на її думку, це точно знак.

Хто така Мілена Мельничук

Мілена родом із міста Житомир. Вона модель та блогерка. У 2024 році дівчина брала участь у конкурсі "Міс Європа 2024". Тоді серед учасниць були також представниці Росії та Білорусі (Ірина Максимович). Ба більше, росіянка зайняла перше місце, а білоруска — третє.

Коли дівчата їхали з конкурсу в автобусі, Ірина дозволила собі нецензурну лайку в бік українки. "У тебе війна? А х*лі ти цицьками трусиш на конкурсі краси? Ось ти, Україна, яка каже "Білорусь — гівно" та "Росія — гівно". Україно, що ти голими цицьками вийшла трясти? Якого хр*на ти приїхала на конкурс краси? Україно, до побачення. Агресивна Україна. Ось через таких, як ти, починаються війни, кінчена Україна, г*вно малолітнє", — викрикує в ролику білоруска.

Нагадаємо, що у 14 сезоні головним героєм шоу "Холостяк" стане Тарас Цимбалюк. 35-річний актор нещодавно завершив попередні стосунки і вже влітку шукатиме нове кохання на проєкті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишніх Тараса Цимбалюка. Актор двічі був одружений.