За сердце Цымбалюка на "Холостяке" будет бороться модель, которая поскандалила с пьяной белоруской на конкурсе "Мисс Европа" (видео)

Девушку в прошлом году унижала белоруска на конкурсе "Мисс Европа"

Уже в скором времени начнутся съемки одного из самых рейтинговых шоу страны "Холостяк", где главным героем нового сезона станет Тарас Цымбалюк. Заявку для участия в проекте подала Милена Мельничук — представительница Украины на конкурсе "Мисс Европа 2024", на которую набросилась белоруска в автобусе, по дороге домой.

Об этом модель сообщила на своей странице в Инстаграмм. Девушка сняла шутливое видео, в котором она с картонным "Тарасом Цымбалюком" якобы уже пара и они якобы занимаются обычными делами.

Сам актер заметил видео и даже прокомментировал его — он оставил смеющиеся эмодзы. Милена же в ответ отметила, что у них с Тарасом одинаковые татуировки поэтому по ее мнению, это точно знак.

Кто такая Милена Мельничук

Милена родом из Житомира. Она модель и блогер. В 2024 году девушка участвовала в конкурсе "Мисс Европа 2024". Тогда среди участниц были также представительницы России и Беларуси (Ирина Максимович). Более того, россиянка заняла первое место, а белорусская — третье.

Когда девушки ехали с конкурса в автобусе, Ирина позволила себе нецензурную брань в сторону украинки. " У тебя война? А х*ли ты сиськами трясешь на конкурсе красоты? Вот ты, Украина, которая говорит "Беларусь — говно" и "Россия — говно". Украина, что ты голыми сиськами вышла трясти? Какого хр*на ты приехала на конкурс красоты? Из-за таких, как ты, начинаются войны, кончена Украина, г*вно малолетнее", — выкрикивает в ролике белоруска.

Напомним, что в 14-м сезоне главным героем шоу "Холостяк" станет Тарас Цымбалюк. 35-летний актер недавно завершил предыдущие отношения и уже летом будет искать новую любовь на проекте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о бывших Тараса Цымбалюка. Актер дважды был женат.