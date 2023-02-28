"Вот что бывает, когда дед забыл о таблетках": в сети разнесли Иво Бобула за сексистские высказывания в адрес Эммы Антонюк

Легенда украинского шоу-бизнеса, мягко говоря, разочаровал своих поклонников

Известная украинская журналистка Емма Антонюк, которая ранее попала в скандал за нарощенные ресницы и маникюр, снова попала в "разборки". Только на этот раз "прилетело" не самой Емме, а ее собеседнику — известному украинскому артисту Иво Бобулу.

Причиной скандала стали сексистские высказывания певца в адрес всех женщин, и в частности к Антонюк, которой кстати он и давал интервью в рамках проекта "Это никто не будет смотреть".

Иво Бобул оскандалился на интервью с Эммой Антонюк: детали сексистского скандала

Все дело в том, что во время разговора с Эммой певец заявил, что современные девушки очень избалованы и уж слишком много требуют от мужчин, от чего те страдают.

"Женщины сейчас избалованы. Очень многое хотят от мужчин. Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой и так скачет по кроватям, ищет принца… Меркантильными стали женщины, очень меркантильными" — заявил Бобул, отметив, что "хорошие" девушки сидят дома, никуда не ходят и, видимо, от мужчин ничего не требуют.

Антонюк не согласилась с мыслями артиста, и получила выпад и в свою сторону. 69-летний музыкант упрекнул ее за то, что в свои 32 года у Эммы нет мужа и детей, хотя "должны быть уже". В ответ блогерша обвинила Бобула в сескизме.

Итог интервью: Бобул не захотел продолжать и злостно покинул студию. После была попытка телефонного разговора, однако общение не задалось и таким образом.

"Не нужно мокать меня в унитаз. Я тебе о своем опыте говорю, а ты мне начинаешь говорить какую-нибудь х**ню", — выпалил Бобул и покинул студию.

После выхода видео в сети поднялся небольшой бунт. Многие зрители, и даже те, кому Антонюк не симпатизировала ранее, начали защищать журналистку. Однако, как и, впрочем, всегда, есть и "вторая сторона медали" — те, кто не увидели никакого сексизма в словах украинского музыканта.

"Так быстро потерять часть своей аудитории для артиста нужно уметь", "Его липы уже давно отцвели, так о чем с ним говорить", "Такого нарцисса еще нужно поискать. И вот это превознесение из-за своего возраста и приобретенного "опыта", тыкания, эта советщина — хочется биться головой о стены", "Вряд ли такие люди способны уже осознать, в чем они не правы" — пишут защитники Эммы.

"Где сексизм в словах Ива Бобула? Просто Эмма, как говорится, "домахалась", "Журналистка довольно раздражает своей реакцией на ответы приглашенного", "Непрофессионализм ведущей просто поразителен", "Эмма, вы профан в своей работе и не умеете проводить беседы в таком формате. Здесь он прав на все 100%. Не надо коверкать все, что он говорит, в то, что хочешь слышать ты, не надо приглашать людей на свои программы, чтобы потом оскорблять их" — пишут другие.

И куда же без мемов и приколов:

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