"Ось що буває, коли дід забув про пігулки": у мережі рознесли Іво Бобула за сексистські висловлювання на адресу Емми Антонюк

Легенда українського шоу-бізнесу, м’яко кажучи, розчарував своїх шанувальників

Відома українська журналістка Емма Антонюк, яка раніше потрапила у скандал за нарощені вії та манікюр, знову потрапила у "розбірки". Тільки цього разу "прилетіло" не самій Еммі, а її співрозмовнику — відомому українському артисту Іво Бобулу.

Причиною скандалу стали сексистські висловлювання співака на адресу всіх жінок, і зокрема Антонюк, якій до речі він і давав інтерв’ю в рамках проекту "Це ніхто не дивитиметься".

Іво Бобул осоромився на інтерв’ю з Еммою Антонюк: деталі сексистського скандалу

Вся річ у тому, що під час розмови з Еммою співак заявив, що сучасні дівчата дуже розпещені і занадто багато вимагають від чоловіків, від чого ті страждають.

"Жінки зараз розпещені. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні у неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках, шукає принца... Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними" — заявив Бобул, наголосивши, що "хороші" дівчата сидять удома, нікуди не ходять і, мабуть, від чоловіків нічого не вимагають.

Антонюк не погодилася з думками артиста і отримала випад і у свій бік. 69-річний музикант дорікнув їй за те, що у свої 32 роки Емма не має чоловіка і дітей, хоча "мають бути вже". У відповідь блогерка звинуватила Бобула у сексизмі.

Підсумок інтерв’ю: Бобул не захотів продовжувати та злісно покинув студію. Після цього була спроба телефонної розмови, проте спілкування не задалося і таким чином.

"Не треба мокати мене в унітаз. Я тобі про свій досвід кажу, а ти мені починаєш говорити якусь х**ню", - випалив Бобул і покинув студію.

Після виходу відео в мережі зчинився невеликий бунт. Багато глядачів, і навіть ті, кому Антонюк не симпатизувала раніше, почали захищати журналістку. Однак, як і, втім, завжди є і "другий бік медалі" — ті, хто не побачив жодного сексизму в словах українського музиканта.

"Так швидко втратити частину своєї аудиторії для артиста потрібно вміти", "Його липи вже давно відцвіли, так про що з ним говорити", "Такого нарциса ще треба пошукати. І ось це звеличення через свій вік і набутий "досвід", тикання, ця радянщина — хочеться битися головою об стіни", "Навряд чи такі люди здатні вже усвідомити, у чому вони не мають рації" — пишуть захисники Емми.

"Де сексизм у словах Іва Бобула? Просто Емма, як кажуть, "домахалася", "Журналістка досить дратує своєю реакцією на відповіді запрошеного", "Непрофесіоналізм ведучої просто разючий", "Емма, ви профан у своїй роботі і не вмієте проводити бесіди в такому форматі. Тут він має рацію на всі 100%. Не треба перекручувати все, що він каже, у те, що хочеш чути ти, не треба запрошувати людей на свої програми, щоб потім ображати їх», — пишуть інші.

І куди ж без мемів та приколів:

Раніше відома феміністка Ярослава Кравченка першою розповіла про те, що група хлопців з Івано-Франківська почала влаштовувати вечірки у Києві, на яких запрошених дівчат накачували алкоголем, а за деякими даними та наркотиками. У мережі історія набула великого розголосу.