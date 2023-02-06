Провокаторки чи жертви: що українці думають про секс-вечірки (опитування)

Українці розповіли, що думають про скандал із вечірками у Києві

Днями на всю Україну пролунав скандал із "п’яними вечірками", на яких група хлопців нібито накачувала дівчат алкоголем, після чого на камеру знущалася з несвідомих жертв. При цьому більшість українців вважає, що права дівчат були порушені, а хлопці є ґвалтівниками.

Такі результати випливають із дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group у лютому 2023 року.

Цікаво, що про ситуацію чула переважна більшість українців, про що заявили 74,9% респондентів. Ще 11,9% поверхово проінформовані про скандал, а зовсім про нього не чули лише 13,2% опитаних.

При цьому 37,4% українців вважають, що дівчата добровільно брали участь у цих вечірках, проте лише 13,7% упевнені, що вони провокували хлопців.

57,4% опитаних вважають, що дівчата були обманутими, але лише 39,7% кажуть, що їх зґвалтували.

На бік хлопців стали лише 5,7% опитаних, які вважають, що вони потрапили під несправедливі репресії. При цьому 15,1% респондентів вважає, що це нормальна поведінка для молодих хлопців, а 19,1% упевнені, що злочин організаторів полягає лише у зйомці та публікації відеозаписів.

Проте 65,1% українців переконані, що хлопці є ґвалтівниками.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадян України 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України). Період збору даних: 4 лютого 2023 р.

Як повідомлялося раніше, 31 січня до мережі потрапила інформація про те, що група хлопців, ймовірно, з Івано-Франківська почали влаштовувати вечірки в Києві, на яких запрошених дівчат накачували алкоголем, а за деякими даними та наркотиками. Після цього вони на камеру знущалися з несвідомих жертв, а відео викладали в мережу.

Пізніше двох організаторів вечірок відправили до СІЗО без права внесення застави, решті вручили повістки до військкомату, що обурило українців. Цікаво, що повістку отримав і адвокат підозрюваних.