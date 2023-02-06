Провокаторши или жертвы: что украинцы думают о секс-вечеринках (опрос)

Украинцы рассказали, что думают о скандале с вечеринками в Киеве

На днях на всю Украину прогремел скандал с "пьяными вечеринками", на которых группа парней якобы накачивала девушек алкоголем, после чего на камеру издевалась над бессознательными жертвами. При этом большая часть украинцев считает, что права девушек были нарушены, а парни являются насильниками.

Такие результаты выплывают из исследования, проведенного социологической службой Active Group в феврале 2023 года.

Примечательно, что о ситуации слышало подавляющее большинство украинцев, о чем заявили 74,9% респондентов. Еще 11,9% поверхностно проинформированы о скандале, а вовсе о нем не слышали лишь 13,2% опрошенных.

При этом 37,4% украинцев считают, что девушки добровольно принимали участие в этих вечеринках, однако лишь 13,7% уверены, что они провоцировали парней.

57,4% опрошенных считают, что девушки были обманутыми, но лишь 39,7% говорят, что они были изнасилованы.

На сторону парней встали лишь 5,7% опрошенных, которые считают, что они попали под несправедливые репрессии. При этом 15,1% респондентов считает, что это нормальное поведение для молодых парней, а 19,1% уверены, что преступление организаторов заключается лишь в съемке и публикации видеозаписей.

Тем не менее 65,1% украинцев убеждены в том, что парни являются насильниками.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 4 февраля 2023 г.

Как сообщалось ранее, 31 января в сеть попала информация о том, что группа парней предположительно из Ивано-Франковска начали устраивать вечеринки в Киеве, на которых приглашенных девушек накачивали алкоголем, а по некоторым данным и наркотиками. После этого они на камеру издевались над бессознательными жертвами, а видео выкладывали в сеть.

Позже двух организаторов вечеринок отправили в СИЗО без права внесения залога, остальным вручили повестки в военкомат, что возмутило украинцев. Примечательно, что повестку получил и адвокат подозреваемых.