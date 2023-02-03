Пьяные вечеринки с изнасилованиями в Киеве: суд вынес решение по двум "героям"

Один из парней отрицал свою вину, но судью это не убедило

Двух организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве, которым ранее сообщили о подозрении и вручили повестки, избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО без права внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала Шевченковского райсуда Киева. Злоумышленников будут держать под стражей до 1 апреля 2023 года.

Речь идет о двух организаторах — 19-летнем Андрее Ярыне и Ярославе Домбровском. Один из них, Андрей, сразу после визита правоохранителей записал видеообращение, в котором заявил, что не жалеет о содеянном и даже рад своей популярности. Он выступал оператором и вел трансляции, во время которых девушек всячески унижали.

Ярослав Домбровский

Андрей Ярына

Парней обвиняют в распространении видео порнографического характера. Ярослав Домбровский в зале суда заявил, что никого не снимал и не приставал к девушкам — он просто присутствовал на вечеринках и не вмешивался в поведение своих друзей. Парень заявил, что у него нет доступа к соцсетям и он попросил судью отпустить его под залог, который готовы были внести его родители.

Также известно, что на "пьяных вечеринках" присутствовал бывший форвард тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев. В футбольном клубе его охарактеризовали как человека характерного, ведь вспыльчивый темперамент — это часть его национальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что организаторам вечеринок, на которых девушек накачивали алкоголем и затем совершали действия сексуального харакетар против их воли, грозит до 7 лет лишения свободы. Их товарищам вручили повестки в военкомат, что возмутило общественность.