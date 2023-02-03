Футболист, "засветившийся" в скандале с изнасилованиями на вечеринках, сделал заявление (видео)

Игрок отрицает, что посещал скандальные вечеринки

Экс-футболист тернопольский "Нивы" Магомед Мамешев, который получил повестку в военкомат вместе с другими фигурантами "пьяных вечеринок" в Киеве, заявил, что не являлся участником данной группы, а просто стал свидетелем обысков у знакомого.

Соответствующее заявление Магомед сделал на своей странице в Instagram. Он рассказал, что с организатором вечеринок Андреем он знаком всего пару недель. В тот день Андрей попросил его приехать помочь, ведь к нему в квартиру "ломится бородатый дядька". Как оказалось, это был оперативник. Мамешев объяснил ситуацию и даже помог полиции зайти в квартиру.

Магомед добавил, что был вынужден присутствовать на обыске, ведь засветился на камеры. По его словам, полиция не имеет к нему претензий, а повестку в военкомат ему вручили за компанию. Мамешев настаивает на том, что его фотографию обещали не публиковать в открытом доступе, однако на следующий день он оказался в одном ряду с "насильниками".

"Попрошу вас распространить это видео, чтобы никто не думал лишнего на меня. В общем, я с Андреем (один из организаторов – прим.) знаком где-то две недели. Он позвонил и сказал мне, что к нему ломится в дверь бородатый дядька. Попросил помощи, чтобы я приехал и поговорил с ним.

Я приехал, а оказалось, что это оперативник. Он устраивал "замануху", а Андрей не понял, что это оперативник. Они меня опросили, спросили, кто я такой. Говорю, что я просто друг Андрея.

Попросили, чтобы я помог им проникнуть в квартиру. Я помог, позвонил Андрею и сказал, что тут полицейские. Они зашли. Я попал на камеру, поэтому должен был до конца обыска находится там. Я стоял, поговорил со всеми оперативниками. Они поняли, что я ни при чем, просто левый человек в этой ситуации. Ни на одной тусовке я не был, все пацаны это подтвердили.

Я просто приехал им помочь. После обыска пришел военком и начал выписывать всем повестки. Говорит: "Давай я тебе тоже выпишу, ты все равно участник процесса". Отвечаю: "Хорошо, выписывайте". Сказали, что после выдачи повестки надо сфотографировать: "Без проблем, фотографируйте".

Я попросил, чтобы он никуда не выставлял, потому что я не участник ситуации. Оперативники все подтвердили, а на следующий день моя фотография среди "насильников", — прокомментировал ситуацию Мамешев.

Напомним, в среду, 1 февраля, по месту жительства участников скандальных видео и фото пришла полиция. Были установлены личные данные всех причастных, против двух фигурантов завели уголовное производство. Однако, это не напугало главного зачинщика скандальных тусовок.

Некоторых участников вечеринок "наградили" повестками. В сети раскритиковали раздачу повесток в качестве наказания, ведь в рядах ВСУ не должно быть преступников.