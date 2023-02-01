Помиловал бывшую: футболист рассмешил весь стадион (видео)

Футболист надолго запомнит эту игру

После невероятного промаха форварда "Шахтера" Даниила Сикана в Лиге чемпионов, казалось, хуже уже не будет, однако в Кубке Германии французский полузащитник "Униона" Жером Руссийон отметился худшим промахом недели.

В матче 1/8 Кубка Германии "Унион" (Берлин) — "Вольфсбург" (2:1) Руссийон, вышедший на замену на 90-й минуте, получил шанс забить третий гол своей команды, однако умудрился пробить в защитника гостей, выходя сам на сам с пустыми воротами. После промаха футболиста поддержала вся команда и болельщики. Об этом сообщает пресс-служба Кубка Германии в Twitter.

На последних секундах матчах Йосип Юранович вывел свежего Руссийона на пустые ворота, однако француз замешкался и пробил в Микки ван де Вена, который заблокировал удар. Сразу после этого Юранович и вся команда подбежали успокаивать Жерома. Коллеги поставили мяч на линию вратарской, и француз закатил мяч в сетку ворот, после чего последовали бурные аплодисменты болельщиков "Униона".

В сети пошутили, что Руссийон, который ранее выступал за Волков, попросту не хотел забивать своему бывшему клубу.

Ранее сообщалось, что "Унион" узнал имя соперника по 1/16 финалу Лиги Европы 2022/23.

Напомним, в Нидерландах вратарь с помощью лазейки в правилах футбола не позволил соперникам атаковать пустые ворота.