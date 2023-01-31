"Избивал и насиловал свою мать": Поворознюк ответил на нашумевшее интервью Гордона (видео)

Скандал между футбольным функционером и журналистом набирает оборотов

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк отреагировал на скандальное интервью журналиста Дмитрия Гордона. На видео фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал, что Поворознюк трижды стрелял в него.

Соответствующее заявление Поворознюка доступно на его YouTube-канале. На видео Александр отрицает все обвинения в свой адрес, а также заявляет, что Ткач якобы избивал и насиловал свою мать, доведя женщину до смерти. Президент футбольного клуба рассказал, что готов предоставить компетентным органам доказательства.

"За отношениями между мной и Гордоном в Украине наблюдают как за футбольным матчем. Он – известный журналист и антиукраинский деятель, а я – простой пацан из села. Все думают – кто же кого.

Все решили, что Гордон сейчас пробивает пенальти. Но хочу дать ему один совет – никогда не играй в игру, которую ты не знаешь. Димончик, ты должен понять одно: у меня есть футбольный клуб, а у тебя – просто газета, которой ты скоро подотрешь задницу. Пенальти – это еще не гол", — заявил Поворознюк.

Президент "Ингульца" отметил, что после интервью Ткача Гордону фермеру потребуется защита.

"От перепалок Гордон может дойти до того, что у него будут локти в крови. Я больше сейчас переживаю за жизнь Юрия Ткача. Обеспечьте охрану Ткача – это мое официальное заявление. Не дай бог с ним что-нибудь случится, все шишки снова упадут на Поворознюка.

Ткач Юрий Михайлович постоянно насиловал и избивал свою мать и довел ее до того, что она умерла. Это не мои слова, а людей, знающих истинную правду. Я готов предоставить компетентным органам видеодоказательства, не одного человека, а нескольких", — добавил Поворознюк.

Полный ответ Поворознюка на интервью Ткача Гордону: (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика)

Ранее Поворознюк попал в базу "Миротворец", однако Александр лишь обрадовался этому, вспомнив про жену президента Украины.